Como fica a Record aos domingos sem Rodrigo Faro

A saída de Rodrigo Faro da Record já era esperada há alguns meses nos bastidores da emissora de Edir Macedo, e o apresentador do dominical Hora do Faro oficializou sua saída, após 16 anos de casa, nesta quinta-feira, 5. De acordo com o comunicador, ele e a empresa decidiram, em comum acordo, não renovar o contrato de trabalho dele. “Foram anos de aprendizado, desafios, e realizações que levarei para sempre comigo.

A Record foi mais do que uma casa profissional; foi a emissora que me deu a oportunidade de me tornar um comunicador relevante, onde construí amizades, vivi momentos inesquecíveis, e cresci não apenas como profissional, mas também como ser humano”, declarou ele.

Exibido aos domingos, na faixa das 16h até 19h45, o Hora do Faro amargava derrotas no ibope para o Programa da Eliana, de Eliana Michelichen, no SBT há anos. Após a migração da apresentadora para a Globo, Celso Portiolli absorveu seu horário no Domingo Legal, e continuou a derrotar Faro. As raras ocasiões em que o Hora do Faro conquistava a vice-liderança de audiência foram em épocas do reality A Fazenda, quando o apresentador recebia eliminados do reality. Em 2024, a média do programa era de 4 pontos. Os índices foram um dos fatores que levaram a Record a dispensar Faro por hora, mas a emissora pretende contratá-lo por obra para novos projetos futuros.

O buraco deixado pelo apresentador não será um problema para a Record, que comprou os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro — dividindo com a Globo — para exibir exclusivamente 38 jogos do Brasileirão, sendo uma partida por rodada, até 2027. Com isso, a emissora terá futebol aos domingos e em outros dias da semana também.

Além do futebol, a emissora também pretende estender o horário de Tom Cavalcante, o game show Acerte ou Caia, que começa às 14h, e planeja dar um outro programa para o humorista. A ideia também é inserir filmes ou séries bíblicas se precisar preencher algum espaço.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial