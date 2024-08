Como ator de ‘O Urso’ virou modelo de cueca favorito da internet

Protagonista da série O Urso, do estúdio FX e disponível no Disney+, Jeremy Allen White virou rosto de campanhas publicitárias da marca Calvin Klein e de repente se tornou o modelo de cuecas favorito não só dos fãs da série, como também da internet como um todo. Chef profissional na trama sobre um homem cheio de problemas de saúde mental que transforma o restaurante decadente da família em um estabelecimento de alta culinária, White chamou a atenção com seu físico definido na primeira campanha lançada em janeiro deste ano. Já os novos cliques divulgados nesta terça-feira, 27, exibem novamente o corpo do ator em um ensaio feito pelo fotógrafo de moda Mert Alas.

Descamisado, com seus braços musculosos salientes e à beira de uma piscina, o ator posou para fotos em Los Angeles. O artista entrou na lista de galãs de Hollywood que também já fizeram ensaios para a grife de moda, como Michael B. Jordan, Aaron Taylor-Johnson e Brandon Flynn.

Em janeiro, em uma entrevista à revista americana GQ, Jeremy Allen White falou do processo para estrelar sua primeira campanha publicitária para a Calvin Klein. ““Eu não via isso necessariamente no meu futuro. Quem cresce pensando: ‘É, eu vou estar em uma campanha da Calvin Klein’?”, declarou.

O físico e o psicológico do ator ficaram ideais para a campanha após ele se preparar para filmar Garra de Ferro (2023), longa em que interpreta um lutador de luta livre profissional ao lado de Zac Efron. O ator teve uma rotina de treinos intensa, além de dietas especiais. “Eu estava acostumado a correr na frente de grandes grupos de pessoas de cueca por causa do filme, então talvez tenha havido alguma preparação mental e emocional daquele trabalho [para fazer este]”, explicou.

