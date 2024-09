Como assistir ao show de Anitta no VMAs 2024 na TV e online de graça

A edição de 2024 do MTV Video Music Awards — mais conhecido como VMAs, cerimônia que elege os melhores videoclipes lançados no ano — acontece na noite desta quarta-feira, 11, na UBS Arena, em Nova York. A premiação começa às 21h (horário de Brasília) e poderá ser assistida ao vivo pelo canal pago MTV Brasil, que também exibe a cobertura do tapete vermelho a partir das 19h30. A plataforma de streaming Paramount+ também transmitirá o evento, assim como o aplicativo gratuito Pluto TV, disponível nos sistemas operacionais iOS, Android e em smart TVs.

Apresentada pela cantora Megan Thee Stallion, a cerimônia contará com uma performance de Anitta, que também recebeu três indicações ao prêmio: duas em melhor vídeo latino, pelas músicas Bellakeo e Mil Veces — que também concorre na categoria de melhor edição. A cantora carioca irá apresentar um medley de Savage Funk e Alegria, além da inédita Paradise, com o rapper Fat Joe. Nomes como Benson Boone, Camila Cabello, Chappell Roan, GloRilla, Halsey, Lenny Kravitz, LISA, Rauw Alejandro e Sabrina Carpenter também estão confirmados no VMAs.

