Como assistir à nova temporada da NBA no streaming Disney+

O Disney+ agora ofertará em seu catálogo a nova temporada da NBA (National Basketball Association), a maior liga de basquete mundial, exibindo jogos transmitidos pela ESPN pela primeira vez na história. Nesta quarta-feira, 23, o serviço de streaming e o canal pago ESPN 2 exibem os confrontos de Milwaukee Bucks x Philadelphia 76ers às 20h30, e Phoenix Suns x LA Clippers às 23h, jogos que dão início ao calendário 2024/2025 da competição.

Ao todo, a Disney exibirá mais de 300 horas de basquete ao vivo, com aproximadamente 120 jogos que vão ao ar às quartas, sextas, além de sábados e domingos. O serviço de streaming mostrará ainda o All-Star Weekend completo, exibições exclusivas do In-Season Tournament, Play-In e a final da Conferência Oeste, além de transmitir a NBA Finals para todo o Brasil.

Confira o calendário de exibições da temporada da NBA na ESPN e Disney+ aqui.

Como assistir à NBA no Disney+

Para ter acesso ao conteúdo completo da ESPN no Disney+, é necessário ter uma assinatura premium da plataforma, que custa 62,90 reais por mês, que proporciona todos os canais da ESPN, torneios exclusivos e mais de 500 eventos esportivos por mês.

Outras produções de basquete no Disney+

O catálogo da plataforma também oferta outras produções da modalidade esportiva, como Uma Semana com Varejão e Três dias com Varejão, que acompanham a rotina de Anderson Varejão, jogador profissional de basquete nascido em Colatina, no Espírito Santo, além de Ecos da NBA, programa que analisa os melhores momentos da última temporada, que terminou com a vitória do Boston Celtics.

