Como a tentativa de assassinato contra Trump mudou finale de ‘The Boys’

Notória pelas críticas contundentes à direita americana e pelo humor ácido, The Boys encerrou sua quarta temporada nesta quinta-feira, 18 de julho, mas espectadores mais perceptivos podem ter notado algo peculiar: ao invés de um título, o capítulo final carrega a alcunha protocolar “Final da 4ª Temporada” e, nos Estados Unidos, o capítulo é encabeçado por um aviso de gatilho, medida inesperada a uma obra que costuma abraçar provocações. O motivo é o timing infortuno: centrado em uma tentativa de assassinato de um político, o episódio foi lançado menos de uma semana após o tiro que pegou o ex-presidente americano Donald Trump de raspão.

Antes do escândalo, o episódio era intitulado Assassination Run, ou Campanha de Assassinato, em tradução livre. Já o enredo em si permanece o mesmo, satirizando a revolta trumpista após a eleição de Joe Biden em 2020, que culminou na invasão ao Capitólio em 6 de janeiro do ano seguinte. A sinopse disponível no Prime Video, que ironicamente abraça a posição dos algozes da série, diz: “Chamando todos os Patriotas! Não permitiremos que esta eleição roubada seja certificada amanhã! Devemos deter a agenda antissuper de Bob Singer! Preparem-se para a guerra!”.

Além do aviso e da troca de nome, a Amazon também publicou uma declaração em suas redes na qual aponta que a série contém “cenas de violência política ficcional que podem perturbar alguns espectadores, especialmente dados os ferimentos e a trágica perda de vida ocorridos durante a tentativa de assassinato contra o ex-presidente Trump”.

O texto também ressalta que a temporada foi filmada em 2023 e que qualquer semelhança com acontecimentos recentes é pura coincidência. “Amazon, Sony Pictures Television e os produtores de The Boys rejeitam enfaticamente qualquer tipo de violência no mundo real”, conclui.

