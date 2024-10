‘Casamento às Cegas’ ousa com temporada de solteiros 50+

Após uma temporada com participantes separados ou divorciados, o reality Casamento às Cegas, da Netflix, ajudará pessoas com mais de 50 anos na busca por um novo amor. Na quinta temporada do programa, intitulada Nunca É Tarde, todos os solteiros serão das gerações chamadas baby boomers e X, ou seja, pessoas nascidas a partir de 1946. “Será que os participantes estão preparadas para descobrir se o amor é mesmo cego e que não há idade certa para amar?”, questiona o programa. A nova leva de episódios conta com direção de Cassia Dian e tem previsão de estreia para 2025.

Casamento às Cegas é apresentado por Camila Queiroz e Klebber Toledo, casados desde 2018. “Estamos ansiosos e animados para a quinta temporada desse sucesso que é o Casamento às Cegas. Essa temporada está ainda mais especial com o elenco 50+. Tem sido muito inspirador acompanhar de perto essa versão do experimento, que vem provar que não há idade certa para se apaixonar e viver novas experiências”, diz o casal no comunicado enviado à imprensa.

No reality, vários homens e mulheres solteiros se conhecem através de cabines divididas por uma parede, portanto, não é possível ver a aparência da pessoa. A intenção é fazer os participantes se conectarem emocionalmente, deixando as aparências em último lugar. Só é possível ver como o outro é após um pedido de casamento aceito.

Temporada de segunds chances

A quarta temporada do Casamento às Cegas também tinha apresentado uma dinâmica nova, com participantes divorciados ou recém-separados e que já tiveram um noivado fracassado em seu currículo.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial