Carolina Ferraz critica influencers em novelas: “Habilidades diferentes”

A atriz e apresentadora Carolina Ferraz criticou a escalação de influenciadores digitais para o elenco de novelas e disse que a prática limita as oportunidades para atores profissionais. “Para você ser um ator, um artista, você precisa fazer arte. Um influencer tem que entender outras coisas, são habilidades diferentes”, argumentou, em entrevista ao podcast Pod Falar. “Se a pessoa está lá há anos mostrando o que ela come no café da manhã, qual a camisola dela e até hoje [esse conteúdo] não ficou banal, eu tiro o chapéu para ela. Eu não acho fácil”, continuou.

Quando perguntada sobre a influenciadora Jade Picon, que protagonizou a novela Travessia (2022) após ganhar destaque como participante do Big Brother Brasil 23, Carolina a comparou à Grazi Massafera, que também surgiu no reality: “A Grazi é uma BBB que virou atriz e mergulhou na profissão. Você fazer uma novela não quer dizer que virou atriz. [Para] fazer uma novela tem que comer muito feijão, trabalhar muito. Se a Jade quiser, eu tiro o chapéu. Não há uma limitação para ninguém”, disse.

“É injusto, por um lado. Eu tenho 35 anos de carreira, não existe uma influencer que tenha tanto tempo de carreira, porque nem a profissão existe há tanto tempo. E qual é o histórico que essa pessoa deixa atrás de si? A gente só vai saber daqui a um tempo. A coisa mudou, cada um no seu galho e a gente tem que entender essa nova história”, completou Carolina, que estrelou várias novelas da Globo, como Por Amor (1997), Estrela-Guia (2001), Kubanacan (2003), Belíssima (2005), O Astro (2011), Avenida Brasil (2012) e Haja Coração (2016).

