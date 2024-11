Bolsonaristas falam de clima de velório na GloboNews com triunfo de Trump

A vitória de Donald Trump na eleição dos Estados Unidos contra Kamala Harris nesta quarta-feira, 6, é o assunto mais importante do dia no noticiário mundial. A atuação da Globo e da GloboNews chamou a atenção de apoiadores de Jair Bolsonaro após a confirmação de que o republicano voltará à Casa Branca. Nas redes sociais, eleitores e políticos bolsonaristas classificaram como clima de velório” o tom das reações de alguns apresentadores e comentaristas. “Alguém aí tem um lenço? Fiquei até com dó…”, comentou Carla Zambelli no X (antigo Twitter).

Após a GloboNews divulgar que Trump tinha quase 270 delegados nos EUA, o que era praticamente o suficiente para garantir sua vitória, e mostrar o discurso do republicano, o apresentador Marcelo Lins manteve Guga Chacra na frente de um televisor para repercutir as reações de líderes mundiais que parabenizaram o rival de Kamala. Com as mãos nos bolsos, uma feição séria e comentários sucintos e coerentes em relação aos políticos, Guga tinha um semblante triste durante suas análises, segundo quem acompanhava a transmissão.

Mario Frias, ex-secretário de Comunicação do governo Bolsonaro, e Gilson Machado, ex-ministro do Turismo, também durante o mandato de Jair Bolsonaro, compartilharam vídeos que satirizavam a reação de Chacra. Frias repostou um vídeo com a legenda: “Se for chorar, manda áudio. Blogueiros da GloboNews se desesperam com a vitória de Trump”. Machado fez um post em que aparece dançando e dizendo: “Guga Chacra, tu vai chorar hoje. A Globo não manda em nada aqui nos EUA”.

A Globo montou uma operação grande para cobrir as eleições americanas, enviando William Bonner, Andreia Sadi e Renata Lo Prete para os Estados Unidos. Além de contar com Marcelo Lins e Guga Chacra, a cobertura também foi reforçada por Jorge Pontual e Sandra Coutinho. Do Brasil, Renata Vasconcellos manteve a apresentação do Jornal Nacional, ocupando a bancada sozinha. No telejornal, durante o início da apuração das urnas, o clima ainda era mais descontraído. No Hora 1, o apresentador Roberto Kovalick começou a edição animado, repercutindo a vitória de Trump.

