Beijo gay do vilão de ‘Mania de Você’ causa burburinho – mas não na novela

A cena de um beijo apaixonado entre Mavi (Chay Suede) e Iberê (Jaffar Bambirra) viralizou nas redes sociais, mas não está em Mania de Você: a imagem, na verdade, foi criada através de Inteligência Artificial por fãs que torcem para que a dupla se torne um casal na novela — o que, definitivamente, não deve acontecer, já que a direção da trama barrou temas considerados “polêmicos” em meio à crise de audiência, para não afugentar a parcela conservadora do público.

Mesmo não sendo real, a troca de carícias gerou reações diversas nas redes. No perfil Minuto Novelas, que publicou o vídeo no Instagram com a legenda “o Brasil está ansioso por esse momento romântico”, diversas pessoas comemoraram a imagem. “Que beijo gostoso, mesmo sendo IA”, escreveu um usuário da rede. “Cena que todo mundo esperava pra ver”, atestou outro. Há, no entanto, quem não gostou da brincadeira, e até comentários preconceituosos. “Sério que vocês acham isso bonito?” questionou um perfil, “antes não tinha essas coisas, tem criança vendo”, escreveu outra pessoa, recebendo respostas de que novela não é para criança (a trama é indicada para maiores de 14 anos). “Não assisto mais”, atestou outro.

Mavi e Iberê foram vertidos em casal nas redes sociais, depois de protagonizarem cenas de carinho. No X, por exemplo, cenas em que Mavi chama Iberê, seu funcionário e amigo, carinhosamente de “príncipe” são compartilhadas diversas na rede, aumentando a torcida em relação ao suposto casal. Há, no entanto, a possibilidade de que os dois sejam meio-irmãos — Iberê seria, possivelmente, filho de Mércia (Adriana Esteves) com Nahum (Ângelo Antônio), mas o arco pode ter sido cortado com a aceleração da trama. Agora, no entanto, os dois devem se voltar cada vez mais um contra o outro.

