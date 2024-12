Autora do remake, Manuela Dias promete ser fiel a Vale Tudo: “Fan service”

Autora do remake de Vale Tudo — e criticada por dar declarações que indicavam mudanças na vilã Odete Roitmann (eternizada por Beatriz Segall), Manuela Dias prometeu ser fiel à novela de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères no painel sobre o folhetim realizado neste domingo, 8, na CCXP (Comic Con Experience) 2024. “Tem muito da Vale Tudo original. Muitos fan services [atos de agradar os fãs], muitos easter eggs [referências escondidas]. Os bordões e os personagens vão ser reconhecidos. Odete é Odete, Heleninha dança mambo. A gente vai se divertir muito com esses reencontros”, avisou a escritora, que também foi responsável pela novela Amor de Mãe (2019) e a série Justiça.

No painel, Manuela, acompanhada do diretor da novela, Paulo Silvestrini, também ressaltou que adaptações foram obviamente necessárias para atualizar a história clássica: “Vale Tudo é uma novela que ajudou a fundar esse gênero tão brasileiro, uma novela que escolarizou o público. Assisti Vale Tudo quando tinha 11 anos e marcou minha vida. Histórias incríveis merecem ser recontadas. Gilberto Braga é um gênio, é uma honra adaptar um texto de Gilbeto nos dias de hoje”.

“Eu vi a novela toda, revi agora. Eu mantive os personagens e os arcos longos, o que acontece ao longo da novela. Mas em Vale Tudo não dá para reproduzir a cena original no remake, é totalmente diferente no sentido de estrutura. A concorrência da Globo era menor naquela época, a preocupação com gancho era muito menor, tinha outro ritmo, outra demanda. Às vezes terminava o capítulo com um beijo”, explicou. “Foram 33 anos desde a versão original, e muita coisa mudou. Não existia internet, alcoolismo não era considerado uma doença, existiam índices de machismo e racismo que hoje são absolutamente intoleráveis, também de violência contra mulher. É muito bom fazer atualizações porque elas refletem avanços da sociedade”, concluiu.

Intérprete de Raquel, a heroína da novela, Taís Araujo também falou sobre seu processo para aceitar o papel — negado por ela a princípio. Estiveram presentes no painel da Globo outros atores que compõe o elenco do remake, como Bella Campos (Maria de Fátima), Paolla Oliveira (Heleninha), Renato Góes (Ivan), Alice Wegmann (Solange Duprat), Humberto Carrão (Afonso Roitman) e Luis Lobianco (Freitas).

