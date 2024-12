Autor de ‘Game of Thrones’ dá declaração devastadora para os fãs

O escritor George R.R. Martin, de 76 anos, disse em entrevista ao site The Hollywood Reporter, que não sabe mais se irá terminar a série As Crônicas de Gelo e Fogo, que deram origem à série de TV Game of Thrones (HBO).

O autor afirmou que está estagnado no sexto e penúltimo livro da saga, The Winds of Winder. “Infelizmente, estou 13 anos atrasado. Toda vez que digo isso, eu fico tipo, ‘Como pude estar 13 anos atrasado?’ Não sei, acontece um dia de cada vez”, ele falou.

Além de The Winds of Winder, Martin também tem A Dream of Spring para finalizar, mas ambos podem nunca ser concluídos. Apesar do autor afirmar que terminar os livros é uma prioridade, não há nenhuma garantia.

Martin brincou dizendo que seu obituário já deve estar pronto em muitas redações de jornais. “Mas eu ainda estou vivo”, brincou, dizendo que não pretende se aposentar.

O escritor tem prometido entregar o livro há anos. Em 2020, por exemplo, ele afirmou que se não entregasse a obra até 29 de julho daquele ano, os fãs poderiam prendê-lo.

Enquanto isso, as séries derivadas de Game of Thrones continuam sendo feitas. A Casa do Dragão deverá ganhar uma terceira temporada. No final do ano que vem deve estrear outra série, A Kinight Of The Seven Kingdoms.

