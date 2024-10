Atriz reclama de cachê baixo por reprise de novela: “Globo, melhore”

A ex-atriz mirim Amanda Azevedo, hoje professora de inglês, revelou o irrisório valor que recebeu de cachê da TV Globo pela reprise Caras & Bocas que será exibida no canal Viva a partir de março do ano de 2024. Ela afirmou que ganhou apenas 50 reais pelos direitos de imagem. Na novela, Amanda interpretava a personagem Ada Franco Leal.

“Vocês tanto pediram para eu voltar, ‘Ai Amanda, volta para a televisão’, vou voltar, mas na reprise. Caras & Bocas vai reprisar. E é o seguinte, a Globo já está fazendo suas graças. Eles já pagaram, o cash já caiu. Sabe quanto? R$ 50″, revelou Amanda em um vídeo no Instagram. “Eu nem sei o que eu faço com tanto dinheiro. Eu não sei nem por onde começar. O que eu faço? Eu viajo? Não, viagem eu ia ter que me organizar muito. Eu compro roupas novas com R$ 50? Será que dá para comprar uma base com R$ 50? Não, as bases estão todas R$ 90. Será que dá para comprar skin care com R$ 50? Eu não sei o que eu faço com esse dinheiro, é muita coisa”, debochou.

Essa não é a primeira vez que uma atriz reclama dos cachês pagos por reprises de novelas da Globo no Viva. Katia D’Angelo, por exemplo disse que ganhou 258,80 por reprise de Ti Ti Ti no Vale a Pena Ver de Novo. “Eu não dependo mais de Globo nenhuma, porque Globo sendo a Globo. Globo, melhore”, finalizou Amanda.

