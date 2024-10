Atriz de dorama da Netflix lança exposição de arte em São Paulo

A atriz sul-coreana Jung Eun-Hye, integrante do elenco do dorama Amor e Outros Dramas, da Netflix, lança a partir do próximo domingo, 13 de outubro, a exposição Maravilhosa Graça em Todo o Globo no Centro Cultural Coreano no Brasil (CCCB), em São Paulo. A mostra, que fica em cartaz até 28 de fevereiro de 2025, é composta por 70 caricaturas produzidas pela artista plástica conta com telas que homenageiam grandes figuras brasileiras, como Fernanda Montenegro, Caetano Veloso, Seu Jorge, o chef Alex Atala e o artista plástico Eduardo Kobra.

Jung Eun-Hye, que também tem síndrome de Down, interpreta a personagem Young-hee, irmã da protagonista Lee Young-ok (Han Ji-min) em Amor e Outros Dramas (Our Blues), e começou a pintar em 2016, quando entrou no Estúdio Criativo de Jamsil, da Fundação de Artes e Cultura de Seul, na Coreia do Sul.

Essa é a primeira vez que a artista expõe no Brasil e estará presente na abertura neste domingo, 13, para um bate-papo com o público a partir das 14h. Na semana que vem, nos dias 14 e 16, Jung também realizará dois workshops, e nos dias 16 e 17 fará visitas guiadas pela exposição. Também será possível adquirir uma caricatura produzida pela sul-coreana por 250 reais, mediante inscrição prévia no CCCB.

Continua após a publicidade

A exposição tem entrada gratuita e ficará em cartaz de terça a sábado, das 10h às 18h30, e aos domingos, das 11h às 17h, no Centro Cultural Coreano no Brasil, localizado na Avenida Paulista, número 460, térreo, em São Paulo.

A exposição ficará em cartaz até o dia 28 de fevereiro de 2025 e poderá ser conferida de terça a sábado, das 10h às 18h30, e aos domingos, das 11h às 17h. A entrada é gratuita.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial