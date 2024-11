Atores de ‘O Urso’ sobre 4ª temporada: ‘Expectativas superadas’

Uma das séries de maior sucesso da atualidade, O Urso — do estúdio FX e disponível no Disney+ — combina comédia e drama para examinar o cotidiano caótico em cozinhas profissionais. No Brasil para a convenção D23 – Uma Experiência Disney, os atores Liza Colón-Zayas e Lionel Boyce, que dão vida aos cozinheiros Tina e Marcus no seriado, falaram a VEJA sobre os bastidores da produção e suas expectativas para a próxima temporada, ainda sem data de estreia definida. Confira a seguir os principais trechos:

Ambos os seus personagens tiveram episódios dedicados inteiramente a eles ao longo da série — Marcus estrelou o episódio Melado, da segunda temporada, e Tina estrelou Guardanapos, da terceira. Como foi explorar mais a fundo a história deles?

Lionel Boyce: Foi divertido. Estar no centro de um episódio foi uma experiência de aprendizado muito legal para mim, no quesito técnico. Você começa a considerar diversos detalhes que antes não eram tão relevantes. Já no aspecto criativo, achei muito legal conseguir compreender um lado diferente de Marcus na história. E foi muito útil para construir o personagem nos episódios seguintes, foi como uma experiência imersiva para reunir informações sobre ele e aprender como interpretá-lo dali para frente.

Liza Colón-Zayas: Fiquei muito emocionada quando li [o roteiro do episódio de Tina] pela primeira vez. Eu sabia que ela era uma pessoa com o peso do mundo sobre os ombros, mas não sabia qual era a causa de toda sua tristeza. E então preencher essas lacunas, ver que ela realmente tenta fazer o melhor que pode, me deixou verdadeiramente emocionada.

Há uma grande discussão sobre O Urso ser ou não uma comédia. A série tem sua cota de momentos dramáticos, mas compete em categorias de comédia nas principais premiações da TV, como o Globo de Ouro e o Emmy. Qual a opinião de vocês?

Lionel: Acho que a série retrata a vida real. É apenas a vida real.

Liza: Sim. Sabe, quando eu estava crescendo, minha família ia a muitos funerais — somos católicos. E nessas situações, eu e meus irmãos sempre tentávamos fazer uns aos outros rirem. Sinto que é com essa mistura de drama e comédia que muitos de nós superamos coisas difíceis. Gosto disso.

Liza, você recentemente conquistou um Emmy por sua performance como Tina e se tornou a primeira mulher de origem latina a vencer na categoria de melhor atriz coadjuvante. O que essa vitória significou para você?

Liza: No momento em que venci, fiquei em choque. Eu só pensava em abraçar a todos do elenco e em não cair, porque meu vestido ficou preso na fivela do meu sapato (risos). Mas foi uma honra épica porque sim, fui a primeira latina a vencer nessa categoria, mas também venci interpretando uma personagem cuja história normalmente é ignorada.

Continua após a publicidade

E por último, o que podemos esperar da quarta temporada?

Lionel: Não podemos dizer muita coisa, mas ela vai sair (risos). Sou fã do programa, então gosto de ver onde eles vão levar os personagens. O que quer que eles tenham em mente para a próxima temporada trará bons resultados.

Liza: Sim, com certeza. Às vezes penso: “ah, eu gostaria de fazer isso”, ou “adoraria fazer aquilo”, e eles simplesmente superam nossas expectativas com o roteiro. Estou tão animada para ver onde eles nos levarão quanto qualquer outro espectador da série, gosto de ser surpreendida.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial