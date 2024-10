Atores de ‘A Diplomata’ defendem casal da série: ‘Eles se adoram’

Sucesso da Netflix, a série A Diplomata lança sua segunda temporada na quinta-feira, dia 31 de outubro – e uma terceira temporada já está confirmada pela plataforma. Nessa aguardada nova fase, o público vai descobrir o que aconteceu logo após o atentado que explodiu um carro nas ruas de Londres – evento trágico que pode ter conexões com o comportamento intrometido de Hal Wyler (Rufus Sewell), marido da embaixadora americana na Inglaterra, Kate Wyler (vivida por Keri Russell). Ao longo da primeira temporada, o casal à beira do divórcio passou por altos e baixos, numa relação do tipo entre tapas e beijos. Em entrevista a VEJA, os atores falaram sobre essa dinâmica. Confira.