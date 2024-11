Ator sul-coreano Song Jae-rim é encontrado morto aos 39 anos

O ator sul-coreano Song Jae-rim — o Choi Daniel de Fadas da Limpeza, disponível na Netflix — foi encontrado morto em seu apartamento em Seul nesta terça-feira, 12. Segundo a imprensa local, a causa da morte ainda está sendo apurada. O nome do ator lidera a lista dos assuntos mais pesquisados no Google Trends nesta terça, 12 de novembro.

De acordo com a agência local Yonhap News, o corpo de Song foi encontrado por um amigo com quem ia almoçar por volta das 12h30. A polícia relatou que não havia sinais aparentes de crimes no apartamento, e que uma carta de despedida de duas páginas foi encontrada no local. A antiga agência do ator disse que não tinha notícias dele desde que o contrato que mantinham expirou, no ano passado, e lamentou a morte.

Song Jae-rim começou sua carreira em 2009, no filme Actress. Ele ganhou destaque por seu papel no dorama A Lua Abraça o Sol, de 2012, e esteve na 4ª temporada do reality show We Got Married. O ator ainda esteve em produções como Fadas da Limpeza, Two Weeks, Unkind Ladies e, mais recentemente, Queen Woo. O funeral acontecerá nesta quinta-feira, 14, em uma cerimônia reservada à família.

