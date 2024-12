Ator que viveu Loki em série da Marvel vira morador de rua: ‘Me ajudem’

O ator adolescente Jack Veal, de 17 anos, que apareceu na primeira temporada de Loki, da Marvel, interpretando o Kid Loki, postou vários vídeos no TikTok dizendo que pode virar morador de rua e chocou os fãs ao dizer que foi abusado em casa.

“Olá. Sou um ator famoso. Tenho 17 anos e sou morador de rua”, ele disse. “Vocês podem me conhecer de ‘Loki’, ‘The Ending of the Fucking World’ ou vários outros filmes em que desempenhei papéis importantes. Não mencionei muito sobre o que está acontecendo na minha vida, mas acho que é hora de revelar a verdade. Sem entrar muito em detalhes, fui abusado em casa. Foi violência física, abuso emocional e etc”, contou. “Eu não tive uma educação muito boa. Eu tenho lutado com saúde mental. Eu tenho autismo, TDAH e estou sendo examinado para bipolaridade e psicose.”

O artista contou que não tem mais para onde ir e que os serviços sociais se recusam a lhe ajudar. “Estou desesperado. Tenho dormido nas ruas. Atualmente, estou dormindo em um trailer com janelas quebradas, não é seguro e fica a duas horas do meu trabalho, o que significa que tenho dificuldade para chegar ao trabalho todos os dias. É difícil. A vida é difícil. No momento, não tenho mais nada. Estou de joelhos implorando para que vocês compartilhem isso, façam alguma coisa, espalhem a mensagem de como o governo está tratando as crianças.”

Após os vídeos viralizarem, Veal contou que o serviço social o procurou e ele deverá ser alocado em um orfanato.