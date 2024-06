Ator fala sobre cena violenta com cachorro em ‘A Casa do Dragão’

A estreia da segunda temporada de A Casa do Dragão exibiu uma cena que deixou os fãs revoltados nas redes sociais — e não foi nenhuma morte sangrenta humana. O que fisgou o coração do público foi o momento em que um cachorrinho é chutado pelo personagem Queijo (Mark Stobbart), um caçador de ratos que invade o castelo a mando de Daemon (Matt Smith) para matar Aemond (Ewan Mitchell). Diante da comoção, Mark Stobbart, que interpreta o carrasco do cãozinho na cena, brincou com a situação. ” Vamos relaxar sobre o cachorro! Éramos melhores amigos. Nenhum canino foi chutado pra valer. Ratos, no entanto….”, escreveu em uma publicação no Instagram em que aparece ao lado do cachorrinho.

ATENÇÃO: ESTE TEXTO CONTÉM SPOILERS DA SEGUNDA TEMPORADA DA SÉRIE A CASA DO DRAGÃO

O sofrimento do animalzinho, no entanto, não foi a única coisa a revoltar parte do público. Inspirada no livro Fogo e Sangue, de George R. R. Martin, a produção mexeu em um detalhe importante da obra escrita, o que desagradou profundamente os leitores da saga: diante dos assassinos contratados por Daemon (Sangue e Queijo), Halaena (Phia Saban) deve decidir qual dos filhos vai morrer. Na obra literária, a cena é violenta e gráfica, além de ser carregada de tensão e culpa. Na trama televisiva, por outro lado, a filha de Alicent sequer escolhe entre as crianças: questionada sobre quem é o herdeiro do trono, ela aponta para o menino de primeira, legando o filho ao seu destino derradeiro.

