Ator de ‘The Boys’ refuta comparações entre seu personagem e Donald Trump

Astro de The Boys, Antony Starr revelou que não concorda com as comparações entre seu personagem na série, Capitão Pátria, e o presidente eleito americano Donald Trump. Para o ator, a associação é “muito fácil de se fazer” e acaba reduzindo o personagem a uma simples caricatura — o que ele não é. “É claro que as pessoas poderiam fazer essa comparação, e elas fizeram. Mas foi bem estranho ser arrastado para uma discussão da qual eu não aceitei participar”, afirmou Starr, em entrevista ao portal Entertainment Weekly.

“Eu não queria que o personagem fosse um vilão clássico. Ele tinha que ser uma pessoa real, construída do zero. Também não gosto que usem a palavra ‘psicopata’ [para se referir ao Capitão Pátria], é um termo muito redutor”, continuou o ator. “As pessoas odeiam o personagem, elas amam odiar o personagem. Então há um momento estranho em que elas simpatizam com ele, e elas realmente sentem: ‘Que p**** é essa? Eu amo o Capitão Pátria, mas ele é uma pessoa terrível’. E eu tomo isso como um sinal de que estamos indo na direção certa”, disse.

Apesar da declaração de Starr, o showrunner da série, Eric Kripke, não nega que a trama traça vários paralelos com o atual cenário da política americana. Sucesso da Amazon Prime Video desde sua estreia, em 2019, The Boys ironiza os super-heróis ao retratá-los como vilões detestáveis que buscam fama e dinheiro enquanto fingem proteger a sociedade. A quarta temporada da série, que chegou ao streaming no mês de junho passado, se passa em meio a uma disputa eleitoral que abala a democracia do país. O roteiro ainda satiriza a revolta trumpista após a eleição de Joe Biden em 2020, que culminou na invasão ao Capitólio em 6 de janeiro do ano seguinte.

