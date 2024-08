Astro de ‘Game of Thrones’, Kit Harington critica final da série

Astro de Game of Thrones, Kit Harington teceu críticas ao desfecho da série e explicou por que o spin-off de seu personagem, Jon Snow, nunca saiu do papel. “Acho que se houve algum erro no fim de Game of Thrones, foi porque estávamos todos tão cansados ​​que não conseguiríamos continuar”, revelou o ator, em entrevista à revista britânica GQ. “E então eu entendo que algumas pessoas acharam [o final] apressado, e concordo com elas. Mas não tenho certeza se havia alguma alternativa. Eu olho para fotos minhas naquela temporada final e pareço exausto. Eu não tinha energia para outra temporada.”

Carro-chefe da HBO entre 2011 e 2019, Game of Thrones teve oito temporadas e, ao todo, 73 episódios. A temporada final da série foi marcada pela morte de personagens queridos pelo público, o que causou polêmica entre os fãs da trama. “Todos têm direito a sua opinião. Acho que alguns erros foram cometidos, em relação ao enredo, no final. Algumas escolhas não funcionaram muito bem”, comentou Harington.

Após o fim da série, a emissora planejava produzir um spin-off focado em Jon Snow, mas a ideia não agradou a Harington. “O que posso dizer é que a HBO veio até mim e perguntou: ‘Você consideraria fazer isso?’. Minha primeira reação foi dizer ‘não’, mas então pensei que poderia haver uma história interessante e importante sobre o soldado depois da guerra”, disse. Segundo o ator, a emissora passou alguns anos desenvolvendo o roteiro do projeto, mas o resultado não foi satisfatório. “Nada nos deixou entusiasmados o suficiente. No final, eu meio que recuei e disse: ‘Acho que se levarmos isso adiante, podemos acabar com algo que não é bom’. E essa é a última coisa que todos nós queremos.”

