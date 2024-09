As surpreendentes mudanças no final do remake de ‘Renascer’

Autor do remake de Renascer, que chega ao fim na próxima sexta-feira, 6, Bruno Luperi fez mudanças consideráveis nos finais de alguns personagens da novela escrita originalmente por Benedito Ruy Barbosa, seu avô. Entre os desfechos inéditos mais surpreendentes estão a mudança do assassino de Belarmino (Antonio Calloni) e o final feliz de Mariana (Theresa Fonseca).

Apesar das mudanças, Luperi será fiel ao final de José Inocêncio (Marcos Palmeira), que terminará a trama morto, após finalmente se reconciliar com João Pedro (Juan Paiva). O público teve esperança de que o protagonista acabasse feliz ao lado de Aurora (Malu Mader), mas isso não acontecerá, e o produtor de cacau cumprirá seu maior desejo da vida: reencontrar Maria Santa (Duda Santos), morta na primeira fase da novela. Na versão original de Renascer, exibida em 1993, Inocêncio (Antonio Fagundes) sofria um atentado provocado por Teodoro (Herson Capri) — o Egídio (Vladimir Brichta) da novela atual. O protagonista morreu abraçado ao jequitibá-rei, que lhe dera força e valentia no início da trama, após um raio atingir a árvore.

Na primeira versão também, Tião Galinha (Osmar Prado) tirava a própria vida na cadeia após ser acusado injustamente de tentar matar Teodoro, mas na nova a tragédia foi evitada. Tião (Irandhir Santos) terminará feliz e vivo ao lado de Joana (Alice Carvalho) e os filhos em um assentamento do Movimento Sem-Terra.

No remake, João Pedro sofreu diversas perdas, incluindo a morte de sua primeira filha, nascida prematura, com Sandra (Giulia Buscacio) — algo que não acontecia na novela exibida em 1993. Entretanto, o casal terá uma nova chance com uma segunda gravidez da personagem, e os dois terminarão juntos.

Continua após a publicidade

Diferentemente da versão original que mostrou que Inocêncio tinha matado Belarmino (José Wilker), na adaptação será revelado que quem matou o coronel interpretado por Antonio Calloni foi Venâncio (Fábio Lago), após descobrir que o patrão havia estuprado Marianinha, sua filha primogênita com Quitéria (Belize Pombal) e irmã de Maria Santa. Essa informação também revelará que Teca (Lívia Silva), que é filha da filha que Marianinha teve como fruto desse estupro, é parente de Mariana.

A jovem vilã que causou discórdia entre José Inocêncio e João Pedro, aliás, não irá embora da Bahia como a personagem vivida por Adriana Esteves há 31 anos. Mariana conseguirá a casa que pertenceu ao avô, Belarmino, e escapará de ser presa por matar Egídio — como vingança por ele ter deixado Inocêncio paraplégico — nos momentos finais.

