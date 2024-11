As reações do público sobre a estreia de Maisa em ‘Garota do Momento’

A atuação de Maisa Silva em Garota do Momento, nova novela das seis da Globo, tem gerado reações diversas entre os espectadores nas redes sociais. Na trama, ela dá vida à antagonista Bia, jovem mimada e manipuladora que disputa a atenção de Beto (Pedro Novaes) com a xará Beatriz (Duda Santos). A personagem apareceu pela primeira vez no segundo capítulo do folhetim, que foi ao ar há uma semana, na terça-feira, 5.

Garota do Momento é somente a terceira novela na carreira de Maisa, que estreou como atriz em Carrossel (2013) e também fez Carinha de Anjo (2016) — ambos folhetins infantis do SBT. Por esse motivo, alguns internautas questionaram a escolha da atriz para um papel de destaque em sua primeira novela na Globo. “Não estou achando a Maisa ruim como achava que estaria, mas é nítido que Débora Ozório e Klara Castanho são superiores”, escreveu um usuário do X, antigo Twitter, apontando uma discrepância entre as atuações de Maisa e suas colegas de elenco. Já outros elogiaram a atuação da jovem: “típica vilãzinha das 18h”, escreveu um espectador.

Em seu perfil no X, Maisa comentou que voltar às novelas após sete anos afastada tem sido um desafio. “É muito diferente. Nesses sete últimos anos estive em vários projetos no cinema e também no streaming, mas voltar pra TV é quase que uma novidade”, disse a atriz.

Qual é a trama de Garota do Momento?

A história se passa nos anos 1950 e gira em torno de Beatriz (Duda Santos). Jovem, ela se torna garota-propaganda de uma fábrica de sabonetes respeitada no país, revolucionando a publicidade da época. A garota, no entanto, tem contas a acertar com o passado: criada pela avó paterna desde pequena, ela sai de Petrópolis e vai até o Rio de Janeiro em busca da mãe, Clarice (Carol Castro), que acredita tê-la abandonado. A história, no entanto, é mais complexa do que isso.

Quando Beatriz era ainda pequena, Clarice, que na época trabalhava como lavadeira, foi até o Rio de Janeiro para perseguir o sonho de participar de uma exposição de arte. Lá, no entanto, sofreu um grave acidente, perdendo parte da memória. Se aproveitando de que Clarice não se lembrava de quase nada, incluindo das feições da filha, seu marido, o inescrupuloso Juliano (Fabio Assunção) deu a ela um passado falso, e substituiu a filha de Clarice por outra garota, também batizada de Beatriz. Vivida por Maisa, esta Bia é, na verdade, filha biológica de Juliano com outra mulher, mas foi criada acreditando ser rebenta de Clarice.

