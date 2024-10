As razões pelas quais Datena não voltará a apresentar o ‘Brasil Urgente’

A Band confirmou nesta quarta-feira, 30, que o apresentador José Luiz Datena não voltará a apresentar o programa policial Brasil Urgente. Em comunicado enviado à imprensa, a emissora disse que a decisão foi tomada em comum acordo, e que discute com o apresentador a criação de projetos na área do entretenimento para 2025.

As razões para a saída são diversas. À frente do programa há mais de 20 anos, Datena já havia sinalizado algumas vezes a vontade de se afastar do jornalismo policial. A campanha frustrada para a prefeitura de São Paulo, pelo PSDB, também abalou a sua imagem — ficou marcada, fatalmente, pela cadeirada dada em Pablo Marçal no debate da TV Cultura e pela votação ínfima, abaixo dos 2%.

Nesse meio tempo, seu filho, Joel Datena, assumiu o lugar do pai no programa. Apesar de uma queda discreta no ibope, Joel conseguiu manter o Brasil Urgente em um patamar estável de audiência — o que parece ter dado confiança para a mudança definitiva de comando diante da incerteza de como o retorno de Datena seria recebido pelo público depois da campanha política capenga.

A carreira de Datena na Band

José Luiz Datena assumiu o Brasil Urgente em 2003, e comandou o programa de maneira ininterrupta até 2011, quando migrou para a Record por apenas alguns meses. No mesmo ano, retornou ao programa da Band, onde permaneceu até o final de junho deste ano, quando deixou o comando da atração policial para concorrer à prefeitura de São Paulo. Neste meio tempo, se arriscou em outros programas, como o game show Quem Fica em Pé e o dominical Agora É Domingo.

