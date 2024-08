As homenagens de famosos a Silvio Santos nas redes sociais

O ícone da televisão brasileira Silvio Santos morreu na manhã deste sábado, 17, aos 93 anos, desencadeando uma série de homenagens nas redes sociais. No Instagram, Carlos Alberto de Nóbrega homenageou o dono do SBT relembrando a longa parceria entre eles. “Adeus amigo. Foram 70 anos de amizade e de uma saudade que será eterna”, escreveu.

Eliana, que construiu toda a carreira no SBT, e saiu recentemente da casa, agradeceu ao apresentador. “É assim que quero me lembrar de você.

Obrigada por todos os ensinamentos. Descanse em paz, amado mestre.”, escreveu ela na legenda de uma foto em que aparece sorrindo ao lado do Silvio.

Apresentador da casa, Celso Portiolli também deixou sua homenagem. “Hoje, o Brasil perdeu não só um comunicador, mas uma lenda”, escreveu ele, colocando Silvio como “o homem que revolucionou a televisão brasileira” e que lhe deu a “oportunidade de crescer e aprender”. “Minha gratidão será eterna, assim como seu impacto e cada lar brasileiro”, continuou ele, enviando sentimentos a familiares, amigos e fãs.

Nas redes, diversas outras personalidades também lamentaram a morte de Silvio. Maísa Silva e Larissa Manoela, que começaram a carreira ainda crianças no SBT publicaram extensas homenagens ao apresentador. Confira a seguir:

