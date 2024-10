As falas de Alessandra Negrini que chamaram atenção no Lady Night

A atriz Alessandra Negrini foi convidada do programa Lady Night, apresentado por Tatá Werneck, na última quinta-feira, 17, no Multishow, mas suas declarações no talk show seguem repercutindo nas redes sociais. A artista de 54 anos revelou manter uma vida sexual ativa, mas com uma frequência menor do que no passado. “Preciso viver. Se você não praticar [transar] você esquece”, avisou.

A convidada de Tatá também ressaltou que já houve uma época em que “praticava” todos os dias, mas que hoje já não é bem assim. A atriz usou como analogia as aulas de inglês que lecionou no passado para fazer referências a suas atividades íntimas. “Não precisa muita repetição, uma aula [transa] bem dada, é uma aula bem dada. As aulas [transas] podem ser longas. Às vezes você está sem tempo, tem uma aula bem rápida… É importante saber dar todo tipo de aula. Meia hora é uma aula rápida”, brincou Alessandra.

Outro momento que rendeu da entrevista foi o quadro Hector Bolífrago, em que o convidado passa por um detector de mentiras. Nesta dinâmica, Alessandra Negrini confessou que ficaria com Tatá Werneck, mas que não ficaria com Rafa Vitti, marido da apresentadora, em respeito a ela. “Mas se a gente terminar, você ficaria com ele?”, perguntou a humorista. “Não seria impossível… Se você deixasse. Você tem um bom marido, isso que estou falando”, respondeu a atriz, sinceramente.

