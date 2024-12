As duas ótimas séries de comédia que fazem rir – e chorar – ao mesmo tempo

Aposentado e viúvo, Charles (Ted Danson) vive uma rotina pacata e solitária tomando seu café todas as manhãs e recortando notícias de jornal e enviando para sua única filha, Emily (Mary Elizabeth Ellis). Preocupada com a solidão do pai desde a morte da mãe, a mulher incentiva o idoso a procurar um hobby que o desafia. Assim, ele acaba respondendo a um anúncio que buscava homens idosos para um trabalho especial de espião em um asilo. A saga do protagonista de Um Espião Infiltrado, da Netflix, ilumina um filão de ótimas séries de comédia cujos roteiros são divertidos, ao mesmo tempo que levam os mais sensíveis aos prantos. A série de Mike Schur, nome por trás de comédias como The Good Place e Parks and Recreation. Inspirado no documentário chileno Agente Duplo, o roteiro exala graciosidade ao explorar a vida abundante que existe para além dos limites da idade.



Outra série recente é Falando a Real, disponível na AppleTV+, que segue o também viúvo Jimmy, que ainda sofre de luto pela esposa morta em um acidente de carro. Psicólogo, ele decidiu ignorar a ética para falar o que realmente pensa a seus pacientes incapazes de evoluírem, se envolvendo na vida pessoal deles e causando uma série de confusões. Na nova temporada, o protagonista tenta consertar os erros da primeira fase e acaba envolvendo Paul (Harrisson Ford, ótimo), terapeuta experiente e a quem vê como mentor, em seus métodos de terapia nada ortodoxos. A série é uma jornada cômica, profunda e otimista sobre como fazer as pazes com o próprio passado, e seguir adiante.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial

Publicidade