Ana Maria Braga provoca saia-justa ao apontar erro em ‘Mania de Você’

Na manhã desta segunda-feira, 11, Ana Maria Braga provocou uma saia-justa durante o Mais Você ao apontar uma incoerência em Mania de Você, atual novela das nove da Globo. A apresentadora conversava com Tati Machado sobre a reviravolta prevista para os próximos episódios do folhetim, em que Viola (Gabz) perderá o comando de seu restaurante após ser acusada de plagiar as receitas de Luma (Agatha Moreira), e identificou um erro na trama de João Emanuel Carneiro — não existe propriedade intelectual de receitas culinárias, logo, a mocinha não poderia ser penalizada pelo suposto plágio.

“A Luma vai assumir tudo, Ana. Vai falar que a Viola roubou todas as receitas dela. Vai ter um show naquele restaurante, vai até ter polícia”, adiantou Tati. “Mas não tem como roubar receita. Não existe, qualquer pessoa pode copiar a receita de qualquer pessoa, porque é livre. É domínio público. E agora, como faz? Tem que avisar o pessoal da novela”, rebateu Ana Maria. Louro Mané fez coro à fala da apresentadora: “Galera da dramaturgia, olha o toque da Ana Maria. João Emanuel, olha aí, o negócio não está certo, não”, disse o fantoche.

“Saberemos nos próximos capítulos. Não é crime, entendeu? Porque eu soube que vai ter polícia, vão prender a Viola… Só se prenderem por outras razões. Por causa das receitas, não”, continuou Ana. A personagem, de fato, não irá para a prisão somente devido à acusação de plágio. Em cenas que serão exibidas nesta semana, Viola será vítima de um plano de Mavi (Chay Suede) para desmoralizá-la. O vilão vai confeccionar uma versão falsa do caderno de receitas da ex-namorada com a caligrafia de Luma, o que levará a chef de cozinha a ser acusada injustamente de copiar a colega. Furiosa, Viola atacará Luma com uma frigideira e, por conta da agressão, passará uma noite na cadeia. Após solta, a personagem ainda será assaltada, cairá de um barranco e perderá a memória, indo parar em um abrigo para moradores de rua.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir: