Amigas e rivais: o novo gesto carinhoso de Simone Biles com Rebeca Andrade

Um dia após o fim das competições de ginástica artística na Olimpíada de Paris e do ouro no solo de Rebeca Andrade, 25, a americana Simone Biles continua afastando rumores de rivalidade com a brasileira. Considerada a maior ginasta do mundo, Biles, 27, ficou com a prata na categoria e se tornou alvo de comparações à rival por conta da proximidade de seus desempenhos durante as provas, das quais ambas saíram com quatro medalhas. Na contramão das múltiplas piadas sobre a disputa, ela compartilhou nos Stories do Instagram o registro de um abraço com a campeã do solo junto a um emoji de coração.

Originalmente publicada pelo perfil oficial da Olimpíada de Paris 2024 antes da final do salto, a imagem foi acompanhada do texto: “Boas rivais, mas melhores como amigas. Assista às rainhas da ginástica Rebeca Andrade e Simone Biles abraçarem sua amizade e a competição intensa em mais uma final acirrada”. No mais recente pódio, a maior ginasta do mundo também se curvou em frente à medalhista de ouro com um sorriso no rosto.

Em entrevista à CazéTV na quinta-feira, 1º de agosto, Andrade também negou sentimentos negativos sobre a americana, dizendo que não conversam muito, mas que torcem “muito uma pela outra”: “Estamos sempre rindo ou falando ‘você consegue’, ‘vai lá’”. Biles sai da Olimpíada com três medalhas de ouro e uma de prata, enquanto Andrade volta ao Brasil com uma de ouro, duas de prata e uma de bronze.

