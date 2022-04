Além de ‘The Crown’: 3 boas séries com Olivia Colman para ver no streaming

Olivia Colman é uma atriz de alto calibre. Coleciona, entre os vários papéis em filmes e séries, grandes personagens em produções de sucesso, como os recentes Meu Pai e A Filha Perdida. Apesar dos variados trabalhos, hoje ela é mais conhecida por ter dado vida à Rainha Elizabeth II em The Crown — atuação que lhe rendeu o Emmy de melhor atriz em série de drama em 2021. Apesar de roubar a cena para si no sucesso da Netflix, Colman possui em seu currículo séries que vão da comédia às tramas de espionagem. Confira três boas produções com a atriz para ver no streaming que vão além da realeza britânica:

Landscapers

Onde assistir: HBO Max

Mais recente incursão da atriz no streaming, a minissérie, inspirada em uma história real, acompanha o casal Susan (Olivia Colman) e Christopher Edwards (David Thewlis), que vivia tranquilamente em uma pequena cidade da Inglaterra até a polícia descobrir dois corpos enterrados no quintal da casa deles. A produção foi criada pelo marido de Colman, Ed Sinclair, e aposta com brilho no clássico filão das séries criminais. O grande diferencial de Landscapers está no fato de a narrativa ir além das perguntas e respostas que solucionam o crime para fazer um retrato do casal acusado de assassinato.

Fleabag

Onde assistir: Amazon Prime Video

Demonstrando ótima veia cômica, Olivia Colman também fez parte da série de sucesso criada, produzida e protagonizada por Phoebe Waller-Bridge. Em um perfeito equilíbrio entre engraçada e malvada ao mesmo tempo, a atriz veterana interpreta Godmother, a madrasta de Fleabag — que encara os vários problemas da vida adulta sob uma perspectiva feminina, desde frustrações sexuais até conflitos familiares. Em 2019, o papel rendeu a Colman uma indicação ao Emmy de melhor atriz coadjuvante em série de comédia.

O Gerente Noturno

Onde assistir: Amazon Prime Video

Dividida em seis episódios, a série é uma adaptação do homônimo livro escrito por John Le Carré, autor clássico de histórias de espionagem. Na trama, Olivia Colman dá vida à agente de inteligência Angela Burr, que recruta o ex-soldado britânico Jonathan Pine (Tom Hiddleston) para se infiltrar na vida de um conhecido empresário internacional e acabar com a aliança que ele administra entre o comércio ilegal de armas e o governo do Reino Unido.