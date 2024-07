Além de ‘O Urso’: 5 produções sobre chefs de cozinha para ver no streaming

A terceira temporada de O Urso chegou ao Disney+ há quase duas semanas — tempo suficiente para os fãs mais assíduos da série devorarem a nova leva de episódios. Enquanto a próxima temporada não chega, VEJA selecionou cinco produções sobre gastronomia que estão disponíveis no streaming e valem o seu play. Confira:

Chef

Onde assistir: Max e Prime Video

Carl Casper (Jon Favreau) comandava a cozinha de um restaurante badalado em Los Angeles, mas acabou demitido após discutir com um importante crítico gastronômico nas redes sociais. Sem emprego e credibilidade, ele parte para Miami, onde vivem sua ex-mulher e filho, e decide comprar um food truck. À bordo do veículo, Carl percorre os Estados Unidos para se deliciar com pratos desprovidos de glamour e tentar recuperar sua criatividade, há tempos estagnada. Escrito e dirigido por Favreau, o filme ainda conta com Sofía Vergara, Scarlett Johansson, Dustin Hoffman, Robert Downey Jr. e grande elenco.

Estômago

Onde assistir: Globoplay e Prime Video

Drama nacional premiado, Estômago conta a história de Raimundo Nonato (João Miguel), um nordestino que chega a São Paulo e passa a trabalhar como faxineiro em um bar. Logo, ele descobre que tem talento para a culinária e se torna ajudante de cozinha em um restaurante italiano da região. Graças à nova profissão, Raimundo consegue ascender socialmente, mas sua vida vira de cabeça para baixo quando ele se envolve com Íria (Fabiula Nascimento), uma prostituta apaixonada por comida.

Ratatouille

Onde assistir: Disney+

Remy é um rato que vive nos arredores de Paris e sonha em se tornar um grande chef, apesar da má fama que sua espécie tem na cozinha. Após um acidente separá-lo de sua família, ele conhece Linguini, funcionário desajustado de um dos melhores restaurantes da capital francesa. O rapaz não sabe cozinhar, mas precisa manter o emprego a qualquer custo. Quando Remy descobre que pode controlar os movimentos do amigo humano puxando seu cabelo, eles selam uma parceria improvável e passam a trabalhar juntos na cozinha. Produzido pela Pixar, o longa foi sucesso de bilheteria e venceu o Oscar de melhor animação em 2008.

Julia

Onde assistir: Max

A carismática cozinheira Julia Child — que já foi interpretada por Meryl Streep no filme Julie & Julia, de 2009 — é tema desta divertida série biográfica do Max. Ao longo de duas temporadas, com oito episódios cada, a produção explora os bastidores do The French Chef, programa de televisão apresentado por Julia na década de 1960. A britânica Sarah Lancashire dá vida à protagonista, enquanto astros veteranos como David Hyde Pierce, Judith Light e Isabella Rossellini completam o elenco.

O Menu

Onde assistir: Disney+

Dirigido por Mark Mylod, O Menu combina suspense e humor ácido para ironizar as extravagâncias da alta gastronomia. Na trama, Margot (Anya Taylor-Joy) é convidada pelo ricaço Tyler (Nicholas Hoult) para jantar em um restaurante exclusivo, que fica em uma ilha remota e recebe apenas doze clientes por noite. À frente do estabelecimento, está o excêntrico chef Slowik (Ralph Fiennes), que serve pratos minúsculos e conceituais. A noite luxuosa, contudo, se transforma em uma luta por sobrevivência quando o dono do restaurante revela suas reais intenções.

