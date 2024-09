A vitória histórica de Anna Sawai, estrela de ‘Xógum’, no Emmy 2024

Protagonista de Xógum: A Gloriosa Saga do Japão, a atriz Anna Sawai se tornou a primeira mulher de ascendência asiática a vencer o prêmio de melhor atriz em série dramática no Emmy Awards. Descendente de japoneses, Sawai nasceu na Nova Zelândia e mudou-se para a cidade de Yokohama, no Japão, ainda na infância. “Eu estava chorando antes mesmo do meu nome ser anunciado. Estou uma bagunça hoje”, disse a atriz, emocionada, durante o discurso de recepção do prêmio. Ela concorria ao lado de Jennifer Aniston (The Morning Show), Carrie Coon (The Gilded Age), Maya Erskine (Sr. e Sra. Smith), Imelda Staunton (The Crown) e Reese Witherspoon (The Morning Show).

Outro astro da série, o ator Hiroyuki Sanada levou a estatueta de melhor ator em série dramática, superando nomes como Gary Oldman (Slow Horses), Idris Elba (Sequestro no Ar) e Donald Glover (Sr. e Sra. Smith). Ele foi o primeiro homem japonês a vencer a categoria, e o segundo asiático — em 2021, o sul-coreano Lee Jung-jae conquistou o prêmio por seu trabalho em Round 6.

A edição de 2024 do Emmy aconteceu na noite de domingo, 15, e celebrou os maiores destaques do ano na televisão e no streaming. Xógum dominou as categorias de drama e recebeu impressionantes 18 estatuetas no total, sendo o maior vencedor de uma mesma edição em toda a história da premiação. Disponível no Brasil na plataforma Disney+, a série é uma adaptação do romance best-seller de James Clavell, que narra a jornada do marinheiro inglês Jack Blackthrone (interpretado por Cosmo Jarvis), que naufraga no Japão e cai no centro de uma grande disputa de territórios entre famílias japonesas, com direito a vários conflitos políticos e armamentistas e uma verdadeira guerra civil. Para sobreviver, ele é usado como um peão pelo líder Lord Toranaga (Hiroyuki Sanada), que tenta chegar ao topo da cadeia governante, ou Xógum.

