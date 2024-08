A última cartada do remake de ‘Renascer’ antes do final

Próxima do final, Renascer dará sua última cartada para tentar elevar o ibope morno da novela das 9 da Globo. Nos próximos capítulos, o remake se apoiará no drama de José Inocêncio (Marcos Palmeira), que será baleado por Egídio (Vladimir Brichta) e acabará em uma cadeira de rodas. Os desdobramentos do atentado ao protagonista vão movimentar a última semana da trama escrita por Bruno Luperi.

A partir do próximo sábado, 31, o público acompanhará o vilão interpretado por Brichta fracassando na missão de matar seu rival. Ele atirará no produtor de cacau com um rifle — arma que Egídio também usou para matar Venâncio (Rodrigo Simas) e em um atentado contra o próprio Egídio, mas este crime foi cometido por Marçal (Osvaldo Mil).

Socorrido por João Pedro (Juan Paiva), Inocêncio será salvo em uma operação, mas perderá o movimento das pernas. Será Damião (Xamã) quem revelará que o autor da emboscada foi o coronel que está prestes a se casar com Eliana (Sophie Charlotte). Mariana (Theresa Fonseca), então, prometerá que vai se vingar e, se Bruno Luperi não alterar o roteiro do que acontecera na versão original escrita por Benedito Ruy Barbosa, ela matará Egídio.

O ódio de Egídio por Inocêncio é motivado por uma vingança. O vilão acredita que o protagonista matara seu pai, Firmino (Enrique Diaz), na primeira fase da novela, quando, na verdade, o algoz verdadeiro fora Belarmino (Antonio Calloni).

Com o fim de Renascer, Mania de Você, de João Emanuel Carneiro, passa a ocupar a faixa das 21h no horário nobre da Globo a partir de 9 de setembro. A novela é protagonizada por Gabz, Agatha Moreira, Chay Suede e Nicolas Prattes.

