A temerosa onda de demissões nos bastidores do SBT

O SBT tem promovido uma onda de demissões nos bastidores nos últimos dias. Nesta terça-feira, 1º, foi anunciada a saída de Ariel Jacobowitz, diretor de atrações como o Programa da Eliana que estava na emissora há 20 anos. Na segunda, 31, também fora divulgada a demissão de Murilo Fraga, diretor de planejamento de programação que estava no cargo há 15 anos, mas que tinha 38 anos de casa no total.

Jacobowitz chegou a dirigir Hebe Camargo (1929-2012) e estava conduzindo alguns quadros do programa Chega Mais, apresentado por Michelle Barros, Paulo Mathias e Regina Volpato, e sua saída teria sido “de comum acordo”. “A Assessoria de Comunicação informa que o SBT e Ariel Jacobowitz decidiram, em comum acordo, encerrar o contrato entre as partes. O diretor segue agora para novos projetos pessoais na sua carreira. O SBT expressa profunda gratidão por seu trabalho e agradece toda a dedicação, profissionalismo e comprometimento durante esses últimos 20 anos, dirigindo grandes estrelas da televisão brasileira, como Hebe Camargo, Adriane Galisteu, Patricia Abravanel e Eliana, além de outros importantes projetos dentro da emissora”, disse o SBT em nota enviada à imprensa.

No caso de Fraga, a emissora informou que o executivo escolheu sair para “período de desafios e projetos pessoais”. “Expressamos nossa profunda gratidão pela dedicação, profissionalismo e comprometimento de Murilo Fraga durante os 38 anos de sua carreira, ajudando a consolidar o sucesso da emissora”, completava o comunicado.

O Chega Mais tem fracassado no ibope, com média de 2,1 pontos na Grande São Paulo, e quase vinte profissionais da produção foram demitidos na semana passada. No total, mais de 30 funcionários foram desligados da emissora recentemente.

No ano passado, Fernando Pelegio, outro chefão do SBT também havia sido dispensado. Ele trabalhava como diretor de planejamento artístico e de criação desde 2010. A emissora passa, então, por uma reestruturação no quadro de funcionários, começando pelos altos cargos, com salários mais altos, a fim de adequar os gastos.

