A série que explodiu em audiência graças a Kamala Harris

A possibilidade da vice-presidente Kamala Harris concorrer à presidência dos Estados Unidos contra Donald Trump — após o anúncio da desistência de Joe Biden da disputa — provocou um efeito curioso na audiência da série Veep, da HBO, disponível na plataforma de streaming Max. De acordo com dados da empresa Luminate, que monitora visualizações no streaming, e divulgados pelo Deadline, a primeira temporada da comédia estrelada por Julia Louis-Dreyfus sobre uma vice-presidente cômica registrou um aumento de 353% de audiência no dia 22 de julho, com 2,2 milhões de minutos totais consumidos — isso tudo após a divulgação de que Kamala havia conquistado delegados democratas suficientes para reivindicar a nomeação para o pleito.

Atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden anunciou oficialmente a desistência de concorrer à reeleição no último domingo, 21 de julho, após semanas enfrentando pressão do próprio partido, além de estrelas do entretenimento, para deixar a corrida contra Trump. Biden também endossou seu apoio à Kamala, para que ela concorra em seu lugar.

Do que fala a série Veep

Na série que satiriza a política americana, Selina Meyer (Julia Louis-Dreyfus) é uma senadora de Maryland que tenta ser indicada por seu partido para concorrer à presidência, mas perde a nomeação para Stewart Hughes (que nunca é mostrado em cena), a quem acaba se juntando em uma chapa e conquista a eleição, se tornando a vice-presidente, enquanto Hughes é o presidente. Entretanto, na segunda temporada, o homem renuncia repentinamente devido a problemas de saúde mental precária de sua esposa, fazendo com que Meyer vire a presidente. Nas redes sociais, após o anúncio da desistência de Biden, americanos começaram a comparar Kamala com a personagem de Veep. Até mesmo o criador da produção, Armando Iannucci, compartilhou um meme no X (antigo Twitter) dizendo que eles inventaram a coisa toda, usando uma foto de Joe Biden ao lado de Julia Louis-Dreyfus.

https://x.com/Aiannucci/status/1815136284865695912

https://x.com/Aiannucci/status/1815137513444446380

Com sete temporadas, Veep recebeu sete indicações consecutivas ao Emmy Primetime de melhor série de comédia, tendo vencido três vezes (pelas quarta, quinta e sexta temporadas), além de ganhar um prêmio da Television Critics Association e do Sindicato de Roteiristas por melhor comédia. Julia Louis-Dreyfus também foi consagrada melhor atriz de comédia pela série seis vezes seguidas, entre 2012 e 2017 — a atriz só perdeu para Phoebe Waller-Bridge, de Fleabag, na premiação de 2019, em que concorria a última temporada de Veep.

