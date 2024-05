A série da Netflix que choca com nu frontal explícito de ator

A minissérie Um Homem por Inteiro, da Netflix, chocou o público ao exibir uma cena explícita de nu frontal do ator Tom Pelphrey. No último dos seis capítulos, o personagem Raymond Peepgrass (Pelphrey) toma comprimidos de Viagra para ter relações com Martha (Diane Lane), e os dois são interrompidos por Charlie Croker, protagonista interpretado por Jeff Daniels, com quem Raymond tem uma disputa de negócios ao longo da trama e ex-marido de Martha. Em um diálogo provocativo, Raymond deixa cair sua toalha propositalmente na frente de Charlie, exibindo seu membro ereto. A sequência sem cortes nem borrões é bem realista.

Centralizada em Charlie Croker, um magnata do ramo imobiliário que vê seu império ruir graças a concorrentes, a produção estreou em 2 de maio e figura no top 10 de produções mais vistas da Netflix. Um Homem por Inteiro tem classificação indicativa para maiores de 16 anos, com aviso de conteúdo sexual, linguagem imprópria e nudez.

Muitos espectadores definiram a cena como “desnecessária”, acendendo o debate sobre os limites criativos da plataforma de streaming. Políticos conservadores do Reino Unido repudiaram a produção, apontada como a primeira da história a exibir um órgão masculino ereto sem censura, e querem rever o Código de Produção Cinematográfica de Hollywood, que permite a incursão de imagens do tipo dentro de determinados contextos na ficção.

Diversas outras séries americanas já exibiram genitálias masculinas, como: Sex/Life, também da Netflix; Euphoria e The White Lotus, da HBO; além de The Boys e Enxame, do Prime Video.

