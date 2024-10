A semelhança da estreia de Maísa e Larissa Manoela nas novelas da Globo

Amigas na vida real, Larissa Manoela e Maísa Silva são nomes que andaram lado a lado durante boa parte da vida. Alçadas ao sucesso na infância, as garotas, que têm pouco mais de um ano de diferença de idade, fizeram fama em novelinhas do SBT, sendo que a dupla atuou em Carrossel (2012) e Maísa foi apresentadora mirim da casa, de onde partiram para desafios maiores. Prestes a estrear na Globo como a vilã Beatriz em Garota do Momento, que chega às telas no dia 6 de novembro, a pupila de Silvio Santos compartilha com a colega um detalhe curioso: Larissa também fez sua grande entrada na emissora concorrente no horário das seis, com Além da Ilusão (2022), e ambas as tramas de época são assinadas pela autora Alessandra Poggi.

Há, no entanto, uma diferença relevante: escalada para o folhetim que estreia no próximo mês, Maísa viverá uma vilã ardilosa e mimada que vai atrapalhar a vida dos mocinhos, Beatriz (Duda Santos) e Beto (Pedro Novaes), enquanto Larissa deu vida a duas personagens que eram mocinhas: as irmãs Elisa e Isadora — a primeira se envolve com Davi (Rafael Vitti), mas acaba morrendo após ser baleada pelo próprio pai. Anos depois, Isadora, que tem uma semelhança assustadora com a irmã falecida, se apaixona pelo mesmo homem.

Qual é a trama de Garota do Momento?

A história se passa nos anos 1950 e gira em torno de Beatriz (Duda Santos). Jovem, ela se torna garota-propaganda de uma fábrica de sabonetes respeitada no país, revolucionando a publicidade da época. A garota, no entanto, tem contas a acertar com o passado: criada pela avó paterna desde pequena, ela sai de Petrópolis e vai até o Rio de Janeiro em busca da mãe, Clarice (Carol Castro), que acredita tê-la abandonado. A história, no entanto, é mais complexa do que isso.

Quando Beatriz era ainda pequena, Clarice, que na época trabalhava como lavadeira, foi até o Rio de Janeiro para perseguir o sonho de participar de uma exposição de arte. Lá, no entanto, sofreu um grave acidente, perdendo parte da memória. Se aproveitando de que Clarice não se lembrava de quase nada, incluindo das feições da filha, seu noivo, o inescrupuloso Juliano (Fabio Assunção), deu a ela um passado falso, e substituiu a filha de Clarice por outra garota, também batizada de Beatriz. Vivida por Maísa, esta Bia é, na verdade, filha biológica de Juliano com outra mulher, mas foi criada acreditando ser rebenta de Clarice.

O destino das duas xarás vai ter ainda mais um elemento em comum: com a chegada de Beatriz (Duda Santos) ao Rio de Janeiro, o jornalista Beto (Pedro Novaes), então namorado de Bia (Maísa Silva), se apaixona pela recém chegada, mas Bia — uma garota mimada e manipuladora — não vai aceitar tão fácil perder o garoto para a rival.

