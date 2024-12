A reação do marido de Galisteu ao desabafo da apresentadora sobre ‘Senna’

Última namorada de Senna, Adriane Galisteu quebrou o silêncio sobre a minissérie da Netflix que dramatiza a vida do piloto, na qual aparece por pouco mais de dois minutos. No Instagram, o marido da apresentadora, Alexandre Iodice, apoiou a esposa com uma declaração. “Acima de tudo, respeito e admiração por você e pela sua história de vida. Você sempre foi essa mulher real e verdadeira, tenho muito orgulho”, escreveu o empresário ao compartilhar uma foto publicada por Galisteu em que ela aprece ao lado de Senna e atesta que a história do piloto é maior do que a sua relação com ele.

Galisteu falou sobre a série pela primeira vez na noite desta segunda-feira, 2. Nos Stories do Instagram a apresentadora agradeceu pelo apoio que vem recebendo e destacou a importância de homenagear Senna e seguir contando a história do piloto. “Eu sei o quanto vocês estão curiosos para saber a minha opinião sobre tudo o que tá acontecendo. Olha, todas as homenagens, sejam elas em forma de livro, filme, DVD, série, minissérie, que dizem respeito ao Ayrton, são todas maravilhosas, merecidas e muito, mas muito bem feitas”, declarou Galisteu, parabenizando os artistas envolvidos na produção da Netflix, que “foram escolhidos a dedo para fazer o melhor”.

Apesar dos elogios, Galisteu também não deixou de desabafar sobre a sua curta participação na minissérie — vivida por Julia Foti, a apresentadora que namorou Senna por pouco mais de um ano, de 1993 até a sua morte, em maio de 1994, aparece por cerca de três minutos em cenas dos dois últimos episódios, vivida por Julia Foti. “Eu nunca escondi que a história do Ayrton é muito maior do que o meu relacionamento com ele. Meu relacionamento com ele foi o último ano e meio de vida dele. Porém, foi ao meu lado, e essa história também me pertence”, relembrou ela, dizendo que “o que está acontecendo” é “a vida como ela sempre foi”. “A única novidade é que talvez agora eu esteja considerando a possibilidade de contar para vocês esse último ano e meio da minha vida ao lado dele. E eu acho que vocês vão amar”, concluiu ela.

Confira a declaração: