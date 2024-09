A reação de Nicole Kidman à dancinha brega da abertura de O Casal Perfeito

Se você está entre os que acham ridícula a abertura da minissérie O Casal Perfeito, da Netflix, saiba que você não está só – e que parte do elenco do programa está ao seu lado… ou pelo menos tentou estar. A trama policial, que investiga um assassinato em uma festa de casamento, apresenta uma abertura na qual todos os atores dançam, coreografados, na praia, embalados pela música Criminals, de Meghan Trainor. A cena repetida no início de cada episódio se distancia do clima da série – que, apesar de ser irônica, está longe de ser um programa solar para ser celebrado com dancinha – e, pior ainda, também passa longe do bom gosto.

Antes da série ser lançada pela plataforma, boa parte do elenco, entre eles a protagonista, Nicole Kidman, formaram um grupo no WhatsApp para organizar uma espécie de protesto contra a gravação da cena. Segundo a reportagem da revista Variety, até os produtores do programa não se sentiam confiantes na ideia, que foi defendida com unhas e dentes pela diretora da minissérie, Susanne Bier. “Eu queria deixar claro para os espectadores que a série seria divertida”, disse ela sobre a abertura. Além da escolha criativa contestável, a cena foi rodada em menos de duas horas, tempo muito curto para uma filmagem do tipo, que normalmente levaria um ou dois dias inteiros. “As pessoas me questionaram se não seria melhor gastar nosso tempo apertado com outras coisas, mas eu me sentia como uma criança de dois anos repetindo ‘eu quero isso, eu quero isso’”, disse Bier — na ocasião, ela e a equipe retornavam ao set após oito meses afastados pela greve dos roteiristas e dos atores de Hollywood.

O elenco confessou o desconforto com a dancinha em entrevista, mas, como se faz em Hollywood, mudou o discurso em seguida. Nicole confirmou que estava no tal grupo do WhatsApp, mas que sua razão era artística, dizendo que sua personagem, uma ricaça elegante e fria, não deveria dançar. “Eu acho que ela olharia as pessoas dançando, mas não faria parte”, disse Nicole. “Mas fiquei muito feliz que nos convenceram a fazer aquela cena”, disse ela, resignada. Meghann Fahy, que interpreta a influencer Merritt, foi pelo mesmo lado. “A verdade é que a gente se divertiu no dia. Acabamos desistindo [de ir contra a abertura] e nos entregamos ao momento.” Uma pena.