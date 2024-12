A qualidade que Garota do Momento esbanja – e Mania de Você fica devendo

Muito se especula sobre as razões de Mania de Você ter dificuldades para decolar – ou melhor, não submergir – no horário das 9 da Globo. Mas não é preciso de pesquisas qualitativas, ou nem mesmo ser um expert em folhetins para notar um detalhe da novela de João Emanuel Carneiro que vai contra um dos requisitos mais básicos do gênero: a ausência de pares românticos cuja paixão pura e avassaladora seja capaz de galvanizar o público. Torcer para que mocinhos e mocinhas fiquem juntos soa antiquado e irrealista hoje em dia? Não há dúvida. Mas um dos pilares do melodrama é justamente acenar à parcela do público mais fiel ao velho formato — as mulheres das classes C, D e E — com a possibilidade de sonhar com um romantismo idealizado e longe da realidade dura. Enquanto isso, a trama de Mania de Você oferece quase o contrário nessa matéria.

Por que casais de Mania de Você não deram liga?

Como sabe quem acompanha minimamente a novela, um quadrilátero de protagonistas deveria, em tese, prover voltagem romântica para a história. Mas, desde o início, Luma (Agatha Moreira), Rudá (Nicolas Prattes), Viola (Gabz) e Mavi (Chay Suede) se revelaram dúbios e incoerentes demais para gerar qualquer tipo de empatia nesse sentido. No começo, nem se sabia a rigor quem estava de que lado. Agora que ficou clara a vilania do personagem de Chay Suede, e Luma aparentemente parou de oscilar entre o desejo de ser boazinha e a pulsão de manipular as pessoas à sua volta, até é possível captar para quais pombinhos se deve torcer. Ocorre que outro defeito aflorou: a falta geral de sex appeal dos mesmos. O caiçara Rudá é quase um enfeite na trama, tal seu jeito de banana. Quanto a Viola, a despeito do carisma inegável de Gabz, as idas e vindas da personagem foram tão fatigantes que, por mais que a trama agora busque enfatizar seu caráter de empreendedora com preocupações sociais etc., nada disso cola. Viola parece mais uma sonsa. De forma simples, sem querer reinventar a roda, a atual novela das 6 da Globo serve como um belo contraponto ao deserto de romantismo de Mania de Você.

Por que Garota do Momento vai bem nisso?

A novela de Alessandra Poggi tem a vantagem, é verdade, de ser uma trama de época bem dentro do espírito da faixa das 6, o que permite investir em um romantismo mais idealizado e paixonites à moda antiga. Ainda assim, Garota do Momento surpreende por estar sendo tão feliz ao explorar as tensões amorosas de seus personagens. Há tanto casais com potencial de torcida para ficar juntos que a Globo inclusive vem estimulando as discussões dos fãs na internet, por meio de enquetes e outras ferramentas. E há espaço para casais de variadas idades. Nessa altura da história, quem desperta mais atenção é um casal maduro. Lígia (Palomma Duarte) e Raimundo (Danton Mello) eram casados, mas ela deixou o lar para perseguir o sonho de ser cantora enquanto ele ficou cuidando dos filhos — e a “recaída” dos dois virou um atrativo forte. Mas há, ainda, uma profusão de casais jovens que caíram no gosto do público, como Beto (Pedro Novaes) e Beatriz (Duda Santos) ou Celeste (Débora Osório) e Edu (Caio Manhente). Garota do Momento esbanja tanto romantismo que poderia exportar um pouquinho desse elemento essencial para Mania de Você.

