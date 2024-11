A plataforma de streaming que está com os dias contados

O mercado do streaming está em pleno crescimento no mundo, mas há uma plataforma que está com os dias contados: o Discovery+. A Warner Bros. anunciou esta semana que o serviço vai ser interrompido no dia 31 de janeiro. Com isso, a partir do ano que vem, os conteúdos do Discovery+ estarão disponíveis apenas na MAX, plataforma que congrega os conteúdos do conglomerado empresarial.

A informação foi passada aos assinantes por meio de um comunicado, que explica que os programas das marcas Discovery, Home & Health, TLC, Discovery Kids e HGTV estão de casa nova. “Se você assinar a Max até 2 de dezembro de 2024, poderá aproveitar um desconto de 70% em qualquer plano mensal durante os primeiros seis meses”, informa a nota aos clientes.

Quando o Discovery+ chegou ao Brasil, em 2021, já havia a desconfiança de que o streaming não duraria muito. Isso porque, naquela época, a Warner começou a agregar os conteúdos das suas marcas no HBO Max, que depois passou a chamar apenas MAX. Desde o ano passado, inclusive, a plataforma já oferece programas de variedades como Irmãos a Obra e 90 Dias Para Casar. Com a exclusão do Discovery+, a plataforma vai congregar ainda mais atrações.

