A piada com Xuxa e Galisteu que chamou atenção na première de ‘Senna’

A aguardada minissérie Senna chega à Netflix nesta sexta-feira, 29, mas alguns poucos sortudos tiveram o privilégio de conferir os dois primeiros episódios no evento de lançamento que aconteceu na noite de ontem no auditório do Ibirapuera, em São Paulo. Com a sala lotada para a exibição, Gabriel Louchard, que interpreta Galvão Bueno, assumiu o microfone e fez uma série de piadas com elenco, produção e executivos da Netflix. Em um dado momento, brincou com Pâmela Tomé e Júlia Foti, que vivem, respectivamente, Xuxa e Galisteu, e estavam lado a lado na plateia. “Temos Adriane e Xuxa sentadas juntas pela primeira vez? Nossa, vou até mudar de assunto,vamos seguindo aqui”, ironizou ele, arrancando risadas.

Desde que a minissérie foi anunciada, uma das principais preocupações do fãs era a forma com que Xuxa e Galisteu seriam retratadas. A rainha dos baixinhos namorou o piloto entre 1988 e 1990, enquanto Galisteu se relacionou com Senna por cerca de um ano, do início de 1993 até a morte precoce do tricampeão, em 1º de maio de 1994. A família Senna, no entanto, nutre uma antipatia persistente com Galisteu, que costuma ser cortada das produções relacionadas ao piloto, enquanto Xuxa está sempre presente. Na série, ambas aparecem, mas a apresentadora da fazenda tem muito menos tempo de tela.

Confira o trailer de Senna:

