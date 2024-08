A pessoa que por mais de 30 anos dobrou os aviãozinhos de Silvio Santos

Uma das marcas registradas de Silvio Santos, que morreu neste sábado, 17, eram seus aviãozinhos de papéis feitos com dobraduras de notas de dinheiro cenográfico – que depois eram trocados por dinheiro real. Em uma reportagem feita pelo SBT, em 2014, eles mostraram quem era a pessoa responsável pelo trabalho.

O profissional responsável pela missão era o assistente de produção Assis, que por mais de 30 anos ficou encarregado do trabalho. Ele contou que dedicava cerca de duas a três horas por dia para fazer as dobraduras, que colava com fita adesiva e entregava para o patrão. Ele lembrou que a ideia de fazer os aviãozinhos veio do próprio Silvio Santos, que queria jogar o dinheiro mais longe na plateia.

Assis estimou que tenha dobrado cerca de 1 milhão de aviões nesses trinta anos,

