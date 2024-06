A péssima notícia para os fãs da série ‘The Boys’, do Prime Video

Cinco anos após sua estreia, The Boys é um dos maiores sucessos do streaming Prime Video e, em breve, terá seu fim. Dias antes da estreia da quarta temporada — que chega ao catálogo nesta quinta-feira, 13 de junho —, o criador Eric Kripke anunciou em sua conta da rede X (antigo Twitter) que a quinta leva de episódios, planejada para 2025, será a última do seriado.

#TheBoys Season 4 Premiere Week is a good time to announce: Season 5 will be the Final Season! Always my plan, I just had to be cagey till I got the final OK from Vought. Thrilled to bring the story to a gory, epic, moist climax. Watch Season 4 in 2 DAYS, cause the end has begun! pic.twitter.com/3p7Wt4jGA6 — Eric Kripke (@therealKripke) June 11, 2024

Em sua postagem, o roteirista diz que este “sempre foi o plano” e que está animado para encerrar a história com um clímax “violento, épico e úmido”. Na quarta temporada, o fim começa com a jornada da vilã Victoria Neuman (Claudia Doumit) à presidência dos Estados Unidos sob a influência do sanguinário Capitão Pátria (Antony Starr). Acometido por uma doença fatal, o anti-herói Billy Butcher (Karl Urban) tem que se unir ao grupo titular para impedir que os superpoderosos nefastos se apoderem da nação por completo.

The Boys já foi indicada a oito categorias do Emmy e é uma das séries mais vistas da atualidade. Nela, uma corporação de super-heróis comanda um grupo letal que, apesar de parecer bondoso, é uma força paramilitar opressiva e imprudente. Ao longo das temporadas, o jovem Hughie (Jack Quaid) busca se vingar da morte acidental de sua namorada causada por um membro veloz da facção. Todas as temporadas estão disponíveis na plataforma Prime Video. No dia 13, os primeiros três episódios da nova temporada serão disponibilizados. Em seguida, o restante será disponibilizado semanalmente, às quintas-feiras.

