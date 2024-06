A novidade ‘assustadora’ anunciada pela Globo no Rio2C

A Globo mostrou durante o Rio2C, evento voltado para a indústria audiovisual, uma grande novidade — um pouco assustadora — do futuro do consumo de televisão: em breve, o telespectador poderá votar em enquetes e até fazer compras usando o controle remoto diretamente do televisor, sem precisar utilizar o celular para tal. O painel foi apresentado pelos profissionais da Globo Leonora Bardini, diretora de Programação & Marketing, Leandro Gejfinbein, diretor de UX, e Ana Eliza, gerente sênior do Regulatório e Telecom, que mostraram a nova interface que ainda está sendo desenvolvida e é prevista para ser lançada a partir de 2026. Nela, durante uma novela como Renascer, por exemplo, uma panela que aparece em cena terá um ícone para compra colocado no canto da tela, com botão de colocar no carrinho ou favoritar para olhar mais tarde. Além disso, haverá interação com jogo de perguntas de curiosidades e até enquetes para votar no Big Brother Brasil — e também exibição de comentários durante o programa.

Testes da novidade já começaram a ser feitos em São Paulo e no Rio de Janeiro. No É de Casa, programa que vai ao ar aos sábados de manhã na Globo, já apresentaram o recurso para alguns aparelhos específicos, com uma enquete sobre flores durante o quadro Viva o Verde.

Com essa nova ferramenta que também usa tecnologia de geolocalização e irá se adequando ao algoritmo de cada usuário, o telespectador será bombardeado com publicidade de produtos e serviços locais ou nacionais em tempo real enquanto estiver assistindo TV. Para os consumistas, o recurso poderá ser bem útil.

