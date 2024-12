A nova virada inacreditável de Viola em ‘Mania de Você’

Na busca incessante por engajamento do público, Mania de Você prepara outra virada exagerada para sua mocinha, Viola (Gabz). Depois da chef de cozinha e dona de um restaurante em Angra dos Reis perder tudo por causa de Mavi (Chay Suede) e Luma (Agatha Moreira), rolar de um barranco, ficar sem memória e ir morar em uma comunidade, a protagonista da novela das 9 da Globo sofrerá outro revés. Nas cenas previstas para o final deste ano e o começo do próximo, a jovem cairá de outro barranco, será sequestrada por Mavi, que a dopará com remédios fortíssimos, e acreditará que Rudá (Nicolas Prattes) é seu algoz.

O vilão de Chay Suede verá quando Viola sair sozinha por sua ilha e flagrará o momento em que ela despencará de uma ribanceira. Mavi correrá para socorrer sua amada, porém, obcecado, ele decidirá levá-la para o bunker onde prendeu Mércia (Adriana Esteves) no meio da novela e passará a dar remédios tarja preta para a chef, além de enfiar um monte de mentiras na cabeça da mocinha, que acreditará em tudo devido à sua confusão mental.

Após descobrir o sequestro, Rudá tentará salvar Viola, mas ela o tratará mal pois terá sido envenenada por Mavi contra o ativista ambiental.

Mania de Você é escrita por João Emanuel Carneiro e dirigida por Carlos Araujo, e o folhetim fica no ar até março de 2025, quando será substituída pelo remake de Vale Tudo, da autora Manuela Dias.

