A nova ferramenta da Netflix para salvar e compartilhar cenas favoritas

Nesta segunda-feira, 28, a Netflix anunciou o lançamento de uma nova ferramenta que permite que os assinantes salvem, revejam e compartilhem suas cenas favoritas de filmes e séries diretamente no aplicativo. Chamado Momentos, o recurso já está disponível globalmente para usuários de iOS e deve chegar aos dispositivos Android nas próximas semanas, de acordo com a empresa. A iniciativa tem um objetivo claro: viralizar ainda mais os conteúdos da Netflix nas redes sociais, a fim de despertar o interesse de assinantes e atraindo novos usuários.

“Com o Momentos, os assinantes podem rapidamente marcar uma cena enquanto assistem no telefone, salvando-a diretamente na aba Minha Netflix para fácil acesso mais tarde. Os usuários também podem compartilhar suas cenas favoritas em redes como o Instagram e o Facebook, criando uma maneira perfeita de interagir com seu conteúdo favorito e compartilhá-lo com amigos. Seja revendo o confronto final emocionante de Treta ou uma reviravolta assustadora em Wandinha, o Momentos permite que você guarde e compartilhe tudo”, escreveu a plataforma de streaming em um comunicado. Para salvar uma cena, basta clicar em um botão na parte inferior da tela. Se o usuário assistir novamente ao episódio ou filme marcado, ele começará a ser reproduzido a partir da cena salva.

Para promover o novo recurso, a Netflix também lançou a campanha de marketing É muito bom, estrelada por Giancarlo Esposito, Cardi B e Simone Biles. No vídeo, eles aparecem falando sobre as melhores cenas de suas produções favoritas da plataforma — Wandinha, Você e F1: Dirigir Para Viver, respectivamente. Confira:

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial