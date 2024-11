A Netflix quer colocar o público ‘dentro’ do carro com Senna; saiba como

Grande aposta da Netflix Brasil, a minissérie Senna estreia em 29 de novembro e já vem cantando pneu enquanto os fãs de Ayrton Senna aguardam pelo lançamento. Reportagem de VEJA visitou o set de filmagens da produção estrelada por Gabriel Leone no papel do piloto e pôde conferir a nova tecnologia desenvolvida pela plataforma, que foi feita especialmente para criar cenas imersivas das corridas. Com atores de dezesseis países e gravada na Argentina, no Uruguai e na Irlanda do Norte, além do Brasil, Senna contou com 22 réplicas de carros – além de dezenas a mais feitas de forma digital. As cenas de corrida são uma conjunção de três camadas: parte delas foi gravada na pista, com pilotos de verdade. Depois, takes detalhados, como as trocas de marcha, pisadas no freio e giros do volante, foram filmados em estúdio.Na visita de VEJA ao estúdio em São Paulo, Leone rodava uma prova em Mônaco, um dos palcos preferidos de Senna. Para a filmagem, uma réplica do chassi da McLaren foi posicionada sobre uma plataforma, criada pela equipe da série, que simula os movimentos da corrida. A parafernália era sincronizada com animações digitais em 3D da pista, feita em um programa comum na produção de jogos, o Unreal. Desenvolvida a partir de registros históricos, a reprodução digital bruta dos circuitos levou cerca de três meses para ser feita. As animações foram projetadas em telões de LED posicionados ao redor do carro, formando uma espécie de caixa imersiva. Veja mais no vídeo a seguir: