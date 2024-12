A mulher escolhida para ser a nova CEO do Grupo Silvio Santos

O SBT anunciou nesta sexta-feira, 13, a contratação de uma nova CEO para o Grupo Silvio Santos. A executiva Ana Karina Bortoni foi diretora-presidente do BMG por quatro anos e já foi consultora na McKinsey & Company, onde permaneceu por 17 anos. O grupo é formado pelas empresas SBT, Jequiti Cosméticos, Hotel Jequitimar, Liderança Capitalização, Sisan Empreendimentos Imobiliários e TQJ.

A executiva já faz parte do conselho de administração do grupo desde 2023 e atua na empresa desde 2015. Ela irá substituir Marcelo Barp, diretor financeiro que ocupava o cargo interinamente nos últimos dois meses.

Em comunicado oficial, o SBT destacou o longo relacionamento de Bortoni com a família Abravanel. “Estamos plenamente confiantes de que Ana Karina possui não apenas a experiência, a capacidade e o profundo conhecimento do mercado — qualidades indispensáveis para liderar com excelência —, mas também uma compreensão excepcional da trajetória e dos valores que sustentam o Grupo Silvio Santos. Essas características a posicionam como a escolha ideal para assumir esta posição de liderança. Aproveitamos para reconhecer o trabalho exemplar de Marcelo Barp, que, como CEO interino nos últimos dois meses, desempenhou com excelência e maestria suas responsabilidades, acumulando essa função com seu papel de CFO e assegurando a continuidade e a solidez da gestão. Entramos agora em uma nova fase de crescimento. As demais acionistas e eu depositamos total confiança na liderança e na capacidade de gestão de Ana Karina, plenamente alinhada ao nosso compromisso de honrar o legado de nosso fundador, conduzindo o Grupo Silvio Santos ao crescimento consistente e ampliando nosso impacto e nossa conexão com as famílias brasileiras”, afirma Renata Abravanel, presidente do Conselho de Administração do Grupo Silvio Santos.

Em uma publicação no LinkedIn, Bortini disse estar comprometida com a missão de perpetuar uma visão de futuro para o grupo.

Leia o comunicado da executiva na íntegra:

“É com imensa alegria e um profundo senso de responsabilidade que aceitei o convite para assumir a posição de CEO do Grupo Silvio Santos.

Acompanhar de perto a evolução desta empresa desde 2015 e contribuir para o seu sucesso como conselheira me enche de admiração por sua trajetória e me inspira a abraçar esta nova oportunidade.

Desde 2023, como membro do Conselho de Administração, participei ativamente de um período de transformação, marcado por uma estratégia voltada à inovação, multicanalidade, sinergia e continuidade sustentável dos negócios.

Assumir agora a liderança do Grupo Silvio Santos é uma honra e uma grande motivação. Estou comprometida com a missão de perpetuar uma visão de futuro que assegure a relevância do ecossistema GSS no cenário nacional, fortalecendo ainda mais sua conexão com as famílias brasileiras por meio de todos os seus negócios.

Agradeço profundamente às acionistas, ao conselho e a todos os colaboradores pela confiança e apoio.

Conto com a parceria de toda a equipe nesta nova etapa e sei que, juntos, honraremos o legado de nosso fundador e continuaremos a construir a história do GSS, guiados pela excelência, inovação e pelo compromisso com um futuro próspero e sustentável.

Muito obrigada!”

