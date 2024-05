A mudança no ‘Domingão com Huck’ para abraçar cobertura do desastre no RS

O Domingão com Huck será transmitido parcialmente ao vivo nesse domingo, 12, e terá uma edição especial voltada para as enchentes no Rio Grande do Sul. “O programa deverá ter entradas do jornalismo, ao vivo, para atualizar as notícias no local, e ainda receberá convidados gaúchos para conversar sobre a situação do Estado e dos amigos e familiares que estão por lá”, confirmou a TV Globo a VEJA.

Ao contrário de seu predecessor, Faustão, que cunhou para si o mote de “quem sabe faz ao vivo”, Huck não aderiu à transmissão em tempo real: sob o seu comando, os programas de domingo, via de regra, são gravados previamente às quintas-feiras. Neste final de semana, a ideia é que a primeira parte da transmissão, antes do futebol, tenha quadros gravados, como a Dança dos Famosos, enquanto a segunda deve focar na situação do Rio Grande do Sul com o intuito de “dar espaço à cobertura e à repercussão da enchente” e incentivar doações para os milhares de gaúchos afetados pelas inundações no estado — até o momento, são 1,9 milhão de atingidos, incluindo 113 mortos, 75 feridos, 146 desaparecidos e 400.000 pessoas fora de suas casas.

Criticada no início do desastre, a Globo intensificou sua cobertura do maior desastre ambiental do estado na última semana. Além dos repórteres alocados na região, a emissora também enviou ao Rio Grande do Sul apresentadores que estão cobrindo a inundação in loco — é o caso de Patrícia Poeta, do Encontro, Ana Paula Araújo, do Bom Dia Brasil, e William Bonner, que deixou a bancada do Jornal Nacional para apresentar o programa direto de Porto Alegre, capital gaúcha.

