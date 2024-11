A medida drástica da autora de nova ‘Vale Tudo’ contra atores ‘pidões’

No comando do remake de Vale Tudo, que estreia em março na Globo, Manuela Dias usou as redes sociais recentemente para dar um chacoalhão em pessoas que a procuram em busca de uma vaga no folhetim. “Amados, quem quiser fazer teste, figuração, etc, não sou eu que faço esse trabalho. A Globo tem um departamento artístico para cadastro de atores, produtores de elenco e tals”, escreveu ela, completando que para figurações, há empresas especializadas que fazem a seleção.

Manuela apontou que tem consciência de que as pessoas estão sempre em busca de uma oportunidade, mas que decidiu indicar “um caminho mais efetivo” para isso, escreveu, relembrando que compartilhou nos destaques dos stories o link de cadastro para onde essas solicitações devem ser enviadas.

Na nova versão da trama, Deborah Bloch será a vilã Odete Roitman, Taís Araujo interpretará a heroína Raquel Acioli, e caberá à Bella Campos dar vida à Maria de Fátima, a filha mau-caráter da protagonista. Os outros atores confirmados são: Humberto Carrão (Afonso), Cauã Reymond (César), Renato Góes (Ivan), Julio Andrade (Rubinho), Belize Pombal (Consuêlo), Karine Teles (Aldeíde), Malu Galli (Celina) e Luis Salem (Eugênio).

Qual a história original de Vale Tudo

Exibida em 1988, Vale Tudo foi escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, e seguia a história de Raquel (Regina Duarte), uma mulher forte e honesta, que perde tudo após sua filha, a gananciosa Maria de Fátima (Gloria Pires), vender a única propriedade da família no Paraná para tentar a carreira de modelo no Rio de Janeiro. A novela denunciava a inversão de valores no Brasil no final dos anos 1980 e tinha como vilã a ricaça Odete Roitman (Beatriz Segall), uma empresária poderosa que odiava os pobres. O remake de Vale Tudo tem previsão de estrear entre março e abril de 2025, logo após Mania de Você, atual novela das 9 da Globo.

